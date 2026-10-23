Kinder Morgan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinder Morgan hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.280 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.53 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kinder Morgan 4.12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch