KINDEN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KINDEN hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 122.95 JPY. Im Vorjahresviertel waren 92.05 JPY je Aktie erzielt worden.

KINDEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 179.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch