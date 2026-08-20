Kinda Brave Entertainment Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kinda Brave Entertainment Group Registered stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.140 SEK erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kinda Brave Entertainment Group Registered 0.0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 86.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.2 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch