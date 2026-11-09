Kinda Brave Entertainment Group Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinda Brave Entertainment Group Registered liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kinda Brave Entertainment Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinda Brave Entertainment Group Registered -0.390 SEK je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 0.0 Millionen SEK, gegenüber 0.1 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63.64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch