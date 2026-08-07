Kinaxis zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kinaxis hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.08 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.900 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219.8 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 188.9 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch