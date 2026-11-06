Kinaxis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kinaxis hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 224.4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 185.4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch