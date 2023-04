Kinarus wird den Geschäftsbericht 2022 erst Ende Mai vorlegen

Basel (awp) - Das Biotechunternehmen Kinarus hat für die Vorlage seines Geschäftsberichtes 2022 eine Fristverlängerung erhalten. Die SIX Exchange Regulation (SER) habe am (gestrigen) 27. April eine Fristverlängerung bis Ende Mai 2023 genehmigt, teilte Kinarus am Freitag mit.

In Übereinstimmung mit dem Entscheid der SER werde das Unternehmen aber bestimmte ungeprüfte Finanzkennzahlen für 2022 bis zum 5. Mai 2023 veröffentlichen.

Kinarus ist den Angaben zufolge aktuell dabei, die Jahresrechnung auf konsolidierter Basis unter Einbezug der Tochtergesellschaften fertigzustellen. Dass das Unternehmen nun eine Fristverlängerung beantragt hat, begründet es mit verschiedenen ausstehenden Informationen und der Überprüfung dieser Informationen.

Kotierte Unternehmen müssen im Normalfall den Jahresabschluss jeweils innert vier Monaten - also bis Ende April - vorlegen.

hr/kw