Kinarus-Aktionäre genehmigen alle Vorschläge zu Zusammenschluss mit Curatis

Basel (awp) - Die Aktionäre des Biotechunternehmen Kinarus haben am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung alle Vorschlage für den geplanten Zusammenschluss mit dem Baselbieter Pharmaunternehmen Curatis gutgeheissen. Die Zustimmung sei mit überwältigender Mehrheit erfolgt, teilte Kinarus am Abend mit.

Der Abschluss der Transaktion werde nun für Ende April 2024 erwartet, heisst es in der Mitteilung. Allerdings sei der Zusammenschluss der beiden Unternehmen ausser der Zustimmung der Aktionäre auch noch von der Erfüllung weiterer Bedingungen abhängig.

Die an der Börse SIX kotierte Kinarus befindet sich derzeit in Liquidation, nachdem das Unternehmen im September 2023 Konkurs angemeldet hatte. Das Unternehmen besitzt laut der Mitteilung noch ein Recht auf einen Wirkstoff und ein weiteres Patent.

