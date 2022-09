Kinarus-Aktie stürzt zweistellig ab: Kinarus beendet Phase-II-Studie mit Covid-19-Patienten

Das unabhängige Prüfungs-Komitee Data and Safety Monitoring Board (DSMB) habe Daten aus der Phase-II-Studie KINETIC überprüft und den Abbruch der Studie empfohlen, teilte Kinarus am Freitag mit.

In dieser Studie wurden hospitalisierte Covid-19-Patienten mit dem Kandidaten KIN001 behandelt. Der Prüfungsausschuss DSMB kam zu dem Schluss, dass es eher unwahrscheinlich sei, einen statistisch signifikanten Nutzen nachzuweisen. Dies liegt auch an der Entwicklung der aktuellen Behandlungslandschaft, so Kinarus in der Mitteilung weiter.

Während die Studie mit hospitalisierten Patienten eingestellt würde, führt Kinarus den Angaben zufolge die Studie KINFAST mit KIN001 fort. Auch dies ist eine Phase-II-Studie, allerdings mit ambulanten Covid-19-Patienten.

Die Kinarus-Aktie verliert an der SIX zeitweise 22,12 Prozent auf 0,0162 Franken.

