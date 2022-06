Kinarus-Aktie startet positiv: Ab heute an der SIX gehandelt

Der neue offizielle Name der Gesellschaft ist laut Mitteilung vom Freitag nun Kinarus Therapeutics Holding AG und der Hauptsitz befindet sich neu in Basel.

Die Kotierung folgt auf einen "Reverse Takeover" mit der Perfect Holding, der Anfang Juni abgeschlossen wurde, und Kinarus zu einer schnellen Kotierung an der SIX verholfen hat. Zum gestrigen Schlusskurs der alten Perfect-Aktien hat Kinarus einen Börsenwert von lediglich 38,7 Millionen Franken.

Kinarus hat sich die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung von Virus-, Atemwegs- und Augenkrankheiten auf die Fahnen geschrieben. Unter anderem soll die klinische Entwicklung des oral verfügbaren niedermolekularen Wirkstoffkandidaten KIN001 beschleunigen werden, der kürzlich US-Patentschutz bis 2037 erhalten habe und vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) massgeblich unterstützt werde.

Die Kinarus-Aktie zeigt sich an ihrem ersten Handelstag an der SIX zeitweise mit einem satten Plus von 10,50 Prozent auf 0,04 Franken.

uh/ra

Basel (awp)