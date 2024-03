Kinarus-Aktie springt hoch: Regulierungsstelle der SIX stellt Untersuchung gegen Kinarus ein

Die Behörde hat sich entschieden, die Untersuchung nicht weiter zu verfolgen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Börsen-Regulierungsstelle SER hatte Ende März eine Untersuchung gegen Kinarus wegen möglicher Verletzungen der Ad-hoc-Publizitäts-Pflicht eröffnet. Im Rahmen des Untersuchungsverfahrens sei man nun zum Schluss gekommen, die mögliche Verletzung nicht weiter zu verfolgen. Mit der Einstellung der Untersuchung ende das Sanktionsverfahren.

An der SIX ziehen Kinarus-Aktien am Donnertag zeitweise um 9,52 Prozent auf 0,005 Franken an.

