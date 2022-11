Kinarus-Aktie an der Nulllinie: Kinarus prüft Optionen für Pipeline-Projekte

Konkret gehe es um den Medikamentenkandidaten KIN001, der in der Behandlung von feuchter altersbedingter Makuladegeneration (wAMD) und idiopathischer Lungenfibrose (IPF) getestet werden solle, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Man richte nun die Kapitalressourcen und Finanzierungsbemühungen auf diese Programme aus. Ziel sei es, den Kandidaten in diesen Indikationen in Phase-II-Programme zu bringen.

Gleichzeitig kündigte die Gesellschaft an, eine Phase-II-Studie von KIN001 bei ambulanten COVID-19-Patienten, die nicht im Krankenhaus behandelt werden, fortzusetzen und diese aus bestehenden Kinarus-Ressourcen und dem Programm für COVID-19-Medikamente des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit zu finanzieren.

An der SIX notiert die Kinarus-Aktie am Freitag zeitweise auf dem Vortagesniveau (0,009 Franken).

hr/tv

Basel (awp)