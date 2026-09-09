Kin-Ei: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kin-Ei hat am 08.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 20.34 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 29.79 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kin-Ei in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 943.6 Millionen JPY im Vergleich zu 999.6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch