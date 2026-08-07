Kimuratan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kimuratan liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kimuratan die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 395.0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 473.0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch