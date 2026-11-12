Kimuratan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kimuratan hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0.080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 885.0 Millionen JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 889.5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch