KIMURA UNITY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KIMURA UNITY hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 27.26 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 25.62 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.02 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 15.37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch