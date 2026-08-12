Kimura: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kimura hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 19.32 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimura 17.46 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch