Kimura Chemical Plants verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kimura Chemical Plants hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 34.46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 33.56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6.63 Milliarden JPY gegenüber 6.25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch