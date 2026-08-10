Kimura Chemical Plants informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kimura Chemical Plants äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 19.24 JPY. Im letzten Jahr hatte Kimura Chemical Plants einen Gewinn von 6.93 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.99 Prozent auf 5.84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kimura Chemical Plants 6.21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch