Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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04.08.2026 13:39:16
Kimco Realty Posts Lower Net Income In Q2, Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - Tuesday, Kimco Realty Corp. (KIM) announced second-quarter financial results, reporting a net income of $145.8 million, or $0.22 per share, compared to $155.4 million, or $0.23 per share, in the prior year.
FFO was $309.2 million, or $0.46 per share, for the second quarter of 2026, compared to $297.6 million, or $0.44 per share, for the second quarter of 2025.
Total revenues increased to $550.8 million from last year's $525.2 million.
Concurrently, the company raised its financial outlook for full-year 2026. It now anticipates a net income of $1.00 to $1.03 per share, instead of $0.83 to $0.87 per share. Also, it sees FFO per share of $1.83 to $1.84 instead of the previously announced $1.81 to $1.84.
In the pre-market hours, KIM is trading at $25.43, up 0.06 percent on the NYSE.
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