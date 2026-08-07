Kimberly-Clark stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kimberly-Clark stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 BRL. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.17 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.60 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch