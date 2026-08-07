Kimberly-Clark hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kimberly-Clark die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 244.22 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 292.93 ARS je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5’901.99 Milliarden ARS – ein Plus von 23.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4’782.14 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch