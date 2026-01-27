Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
27.01.2026 12:44:18
Kimberly-Clark Corp Reveals Advance In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Kimberly-Clark Corp (KMB) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $499 million, or $1.50 per share. This compares with $447 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, Kimberly-Clark Corp reported adjusted earnings of $1.43 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $4.080 billion from $4.104 billion last year.
Kimberly-Clark Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $499 Mln. vs. $447 Mln. last year. -EPS: $1.50 vs. $1.34 last year. -Revenue: $4.080 Bln vs. $4.104 Bln last year.
