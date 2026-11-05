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05.11.2026 12:44:44
Kimberly-Clark Corp Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Kimberly-Clark Corp (KMB) released earnings for third quarter of $1.793 million
The company's earnings came in at $1.793 million, or $5.37 per share. This compares with $446 million, or $1.34 per share, last year.
Excluding items, Kimberly-Clark Corp reported adjusted earnings of $1.70 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.4% to $4.134 billion from $4.150 billion last year.
Kimberly-Clark Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.793 Mln. vs. $446 Mln. last year. -EPS: $5.37 vs. $1.34 last year. -Revenue: $4.134 Bln vs. $4.150 Bln last year.
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Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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