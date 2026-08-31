Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagabend mit roter Tendenz

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 108,38 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 107,48 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 515'645 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 10.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 USD aus. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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