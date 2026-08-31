Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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31.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark fällt am Nachmittag
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 108,35 USD ab.
Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 108,35 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,48 USD ein. Mit einem Wert von 108,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 101'512 Kimberly-Clark-Aktien.
Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,52 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 21,38 Prozent zulegen. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.19 Mrd. USD im Vergleich zu 4.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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