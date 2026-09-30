Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Einbussen

Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,0 Prozent auf 98,04 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 98,03 USD. Bei 99,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 314'586 Kimberly-Clark-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,20 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 27,70 Prozent zulegen. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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