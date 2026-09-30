Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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30.09.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 99,25 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'709 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 99,85 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 63'654 Stück.
Bei 125,20 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 26,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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