Kimberly-Clark Aktie News: Anleger schicken Kimberly-Clark am Abend ins Minus

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 98,50 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 97,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 296'730 Kimberly-Clark-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,20 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 27,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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