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29.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 98,79 USD.

Kimberly-Clark
81.89 CHF 0.54%
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Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr bei 98,79 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'685 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 98,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 97,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 81'185 Stück.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,20 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 6,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umsetzen können.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,38 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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