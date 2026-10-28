Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend tiefer

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 108,37 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'729 Punkten liegt. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 334'240 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 31.10.2025 markierte das Papier bei 123,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Abschläge von 14,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 5,04 USD aus. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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