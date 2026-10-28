Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Kimberly-Clark-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 109,11 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'736 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,54 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 107,94 USD. Bei 108,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 80'833 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). 12,78 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 18,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,14 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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