Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Montagnachmittag fester

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 98,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'706 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,58 USD an. Mit einem Wert von 97,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 87'519 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 6,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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