Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 110,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Bei 111,35 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 110,75 USD. Bisher wurden heute 188'901 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,52 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 16,24 Prozent niedriger. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 16,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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