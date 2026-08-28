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28.08.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag mit Kursplus

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 110,86 USD.

Kimberly-Clark
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 111,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 110,75 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'001 Stück gehandelt.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 18,64 Prozent Luft nach oben. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 19,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 USD aus. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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