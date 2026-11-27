Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Kimberly-Clark-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 109,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 110,03 USD. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 108,93 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107'508 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei 116,80 USD erreichte der Titel am 08.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 6,65 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,44 USD ab. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,13 USD belaufen. Am 05.11.2026 lud Kimberly-Clark zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 4.13 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.01.2027 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,29 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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