Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark fällt am Abend

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 108,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'728 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 108,07 USD. Mit einem Wert von 109,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 381'984 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 123,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Am 08.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,89 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,14 USD. Am 04.08.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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