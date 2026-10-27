Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 108,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Bei 108,07 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 109,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 97'512 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,05 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 13,35 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 5,04 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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