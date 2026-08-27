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27.08.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 109,62 USD.

Kimberly-Clark
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Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 109,62 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 108,70 USD. Bei 109,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 287'819 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei einem Wert von 131,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 19,98 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Am 04.08.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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