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Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

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27.08.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 109,01 USD ab.

Kimberly-Clark
88.31 CHF -1.13%
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Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 109,01 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 108,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 109,12 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 86'617 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,52 USD. Dieser Kurs wurde am 10.09.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 20,65 Prozent zulegen. Am 08.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD ab. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 17,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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