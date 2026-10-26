Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Abend tiefer

Die Kimberly-Clark-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,6 Prozent auf 109,45 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'679 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,04 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,62 USD. Zuletzt wechselten 303'865 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei 123,05 USD markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 12,43 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Abschläge von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,38 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kenvue-Übernahme durch Kimberly-Clark: EU-Freigabe unter Bedingungen, Aktien schwächer

US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben

Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition