Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 109,94 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'696 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,62 USD. Bei 109,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114'149 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 123,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,14 USD. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,04 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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