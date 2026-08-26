Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 110,64 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 110,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 399'331 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 131,52 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 15,88 Prozent niedriger. Am 08.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD ab. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,04 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,45 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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