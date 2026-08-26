Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 110,64 USD nach.
Um 20:26 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 110,64 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'673 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 110,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 399'331 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 131,52 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 15,88 Prozent niedriger. Am 08.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD ab. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 16,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,04 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!