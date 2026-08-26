Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag behauptet

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Kimberly-Clark-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 110,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 111,79 USD zu. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,68 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 111,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 59'526 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,51 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 16,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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