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Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

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26.06.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 108,73 USD.

Kimberly-Clark
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 108,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'362 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,95 USD. Zuletzt wechselten 568'193 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei 137,41 USD markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,98 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,18 USD je Aktie ausschütten. Am 28.04.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 USD, nach 1,70 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -13,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.16 Mrd. USD im Vergleich zu 4.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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