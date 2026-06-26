Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.06.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 108,73 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 108,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'362 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 109,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,95 USD. Zuletzt wechselten 568'193 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Bei 137,41 USD markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,98 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,18 USD je Aktie ausschütten. Am 28.04.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,00 USD, nach 1,70 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -13,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.16 Mrd. USD im Vergleich zu 4.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,53 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividende können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
|
20:27
|Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
16:29
|Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimberly-Clark von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
19.06.26
|S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
12.06.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kimberly-Clark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück (finanzen.ch)
|
05.06.26