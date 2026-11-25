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25.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark legt am Abend zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 109,82 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 109,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 110,35 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 108,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 339'073 Kimberly-Clark-Aktien.
Am 08.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,80 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,36 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 15,83 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,13 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Kimberly-Clark liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,34 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.15 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,29 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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