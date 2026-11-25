Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 108,84 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 6'998 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 109,60 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 108,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'290 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 08.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,80 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 6,82 Prozent niedriger. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,07 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,13 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,39 Prozent auf 4.13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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