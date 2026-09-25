Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend gesucht

Um 20:26 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 98,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 98,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 406'435 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,75 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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