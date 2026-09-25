Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 98,01 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 98,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 98,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 97,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 406'435 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,75 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.