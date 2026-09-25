Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 96,88 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 96,72 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 97,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88'208 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2026 Kursverluste bis auf 92,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,58 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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