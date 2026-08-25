Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Dienstagabend billiger

Um 20:26 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 111,17 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'667 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 109,86 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 110,65 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 248'384 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,93 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2026 Kursverluste bis auf 92,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 20,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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